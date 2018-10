Carnets du monde - 14.10.18

Ecoutez le monde changer avec Sophie Larmoyer. Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent le quotidien d'autres cultures, leur perception de l'actualité et de notre pays. Des reportages long-format et des invités passionnants. Un voyage sonore pour ouvrir l'esprit et découvrir l'inconnu.

C’est notamment une jeune femme Yézidie, Nadia Murad, qui a reçu le prix Nobel de la Paix la semaine dernière. A travers elle, c’est le courage de toutes les survivantes du viol de guerre qui est salué. Ramia Daoud Ilias est l'une d'elles. Elle avait 12 ans quand sa famille et elle, ont été enlevés par Daech. Cette jeune irakienne a été l’esclave sexuelle de chefs de l’organisation pendant un an. Le récit édifiant d’un combat pour survivre.

La pédophilie dans l'Eglise polonaise

En Pologne, c’était jusqu’à présent un sujet totalement tabou dans la société la plus profondément catholique d'Europe. Mais le pays vient de connaître deux électrochocs. Tout d’abord, le succès public du film « Kler », « clergé » en polonais, qui dénonce l’hypocrisie de l’Eglise face aux scandales de pédophilie. Et puis une congrégation a été reconnue responsable des crimes pédophiles d'un de ses prêtres, un jugement inédit ! La colère monte dans le pays...

Reportage et décryptage Théo Maneval, envoyé spécial en Pologne - Un livre dans le monde Nicolas Carreau a choisi pour nous un roman américain, entre western et science-fiction. Ils sont 48 habitants dans ce petit village du Texas. Leur point commun : ils ne peuvent avoir aucun contact avec l’extérieur, ni recevoir de visite. Ils peuvent quitter le village mais ils ne pourront plus y revenir ! Alors pourquoi restent-ils ?... Population : 48 d’Adam Sternbergh, chez Super 8 Editions. Traduction Charles Bonnot. - Allemagne : « Crazy » Horst, toujours patron de la Bavière ? C’est un vote test ce dimanche en Bavière, le Land vote pour renouveler son parlement régional. Depuis 1946, la région est dirigée par l’union chrétienne-social, la CSU, avec à sa tête Horst Seehofer, l’actuel ministre de l’intérieur d’Angela Merkel. Un curieux personnage, surnommé « Crazy Horst », paranoïaque obsédé par l'immigration et l'insécurité au point de mettre en danger la coalition. Ses positions sont controversées et sa domination en Bavière semble menacée. Reportage Hélène Kohl, correspondante Allemagne. - Rentrée universitaire : branle-bas de combat dans les facs ! C’est la rentrée universitaire... L'occasion de découvrir, dans les Carnets, un système de colocation original et solidaire chez nos voisins belges : les kots à projets ! L'occasion aussi d'entendre profs et étudiants argentins qui tirent la sonnette d'alarme : la crise économique a asséché les moyens de l'université et l'enseignement supérieur est en danger. Reportage d'Isabelle Ory, correspondante en Belgique Reportage d'Aude Villiers-Moriamé, correspondante en Argentine - Voyage en Autistan

Josef Schovanec, philosophe-voyageur et autiste asperger partage avec nous son regard sur le monde, un peu différent... Josef Schovanec voue un véritable culte aux vêtements que l’on qualifierait volontiers « d’exotiques ». Des vêtements traditionnels rapportés de ses nombreux voyages dans le monde. Des vêtements qu’il ne peut malheureusement pas porter dans la rue en France sous peine d’être qualifié de « fou ». L’occasion d’une réflexion sur nos préjugés…