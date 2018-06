Chaque matin, Raphaëlle Duchemin part à la rencontre d'une personnalité de nos régions pour un dialogue sur un sujet d'actualité.

Ce lundi 4 juin, direction Paris, à l'occasion de la 15e édition du Forum international de la Météo et du Climat. Raphaëlle Duchemin est allée à la rencontre de Christian Vannier, directeur et cofondateur du Forum international de la Météo et du Climat.

Invité(s) : Christian Vannier, directeur et cofondateur du Forum international de la Météo et du Climat