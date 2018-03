C'est arrivé demain - 25/03/18

Le dimanche, place à l’actualité qui vient, les sujets de société, les sciences, avec tous ceux qui transforment et inventent le monde de demain y compris les artistes. Le samedi ou le dimanche, de la simplicité, de la curiosité et de l’empathie avec une pointe d’humour et d’émotion.

1/ « Journée du 30 mars : pourquoi les magistrats condamnent-il la réforme de la justice ? »

Virginie Duval Présidente de l'Usm, l’Union syndicale des magistrats 2/ « Petit traité de la confiance en soi » Charles Pépin Philosophe, auteur de « La confiance en soi, une philosophie », chez Allary éditions (jeudi prochain, le 29 mars) 3/ « Epigénétique, quand nos vies influencent nos gênes » Joël de Rosnay Conseiller du président d'Universcience et président exécutif de Biotics International, il a été directeur des Applications de la recherche à l'Institut Pasteur Auteur de « La Symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie », éd. les Liens qui Libèrent (8 mars) On retrouve votre fille, Tatiana de Rosnay, « En balade » avec Nikos Aliagas, à 11h 4/ « Leïla Bekhti dévorée par l’envie dans ‘Carnivores’ » Leïla Bekhti Actrice dans « Carnivores »