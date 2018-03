C'est arrivé demain - 18/03/18

Le dimanche, place à l’actualité qui vient, les sujets de société, les sciences, avec tous ceux qui transforment et inventent le monde de demain y compris les artistes. Le samedi ou le dimanche, de la simplicité, de la curiosité et de l’empathie avec une pointe d’humour et d’émotion.

1/ « Poutine : plébiscite russe ou désaveu international ? » Anne Nivat Grand reporter indépendante, spécialiste reconnue de la Russie où elle a vécu pendant dix ans Auteure de « Un continent derrière Poutine », éd. le Seuil (jeudi 15 mars) 2/ « Quand Mo Gawdat parle pour la première fois à la radio de Google X et de sa ‘Formule du bonheur’ » Mo Gawdat Directeur de Google X, le laboratoire des projets secrets de Google, prend la parole sur une radio française pour la toute première fois Les grandes réponses de Google X aux problèmes de l’humanité, l’intelligence artificielle, l’hégémonie de Google dans le monde… il évoquera également son ONG ‘One billion happy’ et de son ‘équation du bonheur’, à l’occasion de la publication en français de son best-seller « La formule du bonheur », sorti mercredi chez Larousse 3/ « Gérard Caussé, une vie et une œuvre au service de l'alto » Gérard Caussé Altiste, qui a porté les couleurs de cet instrument un peu moins exposé aux côtés des plus grands (entre autre avec Renaud et Gautier Capuçon) Coffret édité à l’occasion de ses 70 ans vendredi (le 16 mars) Concerts prévus pour le célébrer, dont le 28 mars au Festival d’Aix en Provence