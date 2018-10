C'est arrivé cette semaine - 13.10.18

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Pendant une heure, Patrick Cohen reçoit, des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

1. Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de Seine - Crise gouvernementale, remaniement

2. Kamel Daoud, écrivain et journaliste. Il publie "Le peintre dévorant la femme, une nuit passée dans le Musée Picasso à Paris." (stock) - Réflexion sur l’art et le radicalisme. “ Un homme qui a été aimé à 14 ans ne se fait pas kamikaze à 16”

3. Stanislas Dehaene, spécialiste des neurosciences, professeur au Collège de France, préside le Conseil le Conseil scientifique de l’Education nationale - Il publie "La plus belle histoire de l’intelligence" (Robert Laffont) - Evaluation en CP/CE1 et projet de loi de Jean-Michel Blanquer

4. Bruno Brel - Stéphane Loisy - Jacques Brel en 40 Chansons, mort de Jacques Brel il y a 40 ans