Bonjour la France - Invité : Thierry Lhermitte - 19/03/18

Edito : Hier, à Dubaï, dans un grand show télévisé, on a remis le prix pour la meilleure enseignante du monde.

La Une du jour : le comportement en voiture, à l’occasion de la semaine de la courtoisie au volant qui a démarré ce samedi

Avec :

- Jean-Marc Bailet, docteur en psychologie, spécialiste en conduite automobile et auteur du livre “Zen au volant, guide du mieux conduire”, aux éditions de l’Harmattan.

- Régis Chaumel de Jarniu, le fondateur de la journée de la courtoisie au volant.

- Laurent, moniteur d’auto-école

- Roland Perez

What The France : le concours du plus gros mangeur de boudin noir à Mortagne au Perche (orne)

La question santé avec le docteur Gérald Kierzek : Comment lutter contre la démence dont sont parfois victimes les personnes âgées ?

Invité : THIERRY LHERMITTE

WTF : Uber révèle la liste des objets les plus insolites retrouvés dans ses voitures

Visiteur du jour : Ben