Pour Pascal Pavageau, de FO, "Macron porte une vision sans valeurs républicaines"

INTERVIEW

C'est une manifestation pour "prendre date". Pour Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière (FO), la mobilisation que son syndicat appelle à mener dans la rue, mardi, doit permettre un "éveil des consciences" face à "la politique de régression sociale" de l'exécutif, même si "nous avons un chef de l'État qui est sourd à tout contrepoids, qu'ils s'appellent la fonction publique, les médias, la justice ou les interlocuteurs sociaux", comme il l'a déclaré mardi au micro Europe 1 d'Audrey Crespo-Mara.

Pas de prise en compte de l'égalité. Selon le responsable syndical, "le plus grave problème", c'est qu'"Emmanuel Macron porte une vision sans valeurs républicaines. On peut avoir une politique libérale ou très libérale mais qui garde les pieds sur les valeurs républicaines, et notamment celle d'égalité. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas."

Et qu'importe que l'actualité du remaniement ne vienne téléscoper la mobilisation sociale, mardi : "Si le nouveau gouvernement est prêt à l'annoncer le jour d'une manifestation, c'est un bon coup tactique, mais ça ne change pas grand-chose au mécontentement social dans le pays", estime Pascal Pavageau.