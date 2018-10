Nouveaux engins de mobilité : un marché en forte hausse

Ça roule pour les engins de déplacement personnel (EDP). Le marché des trottinettes, gyropodes et autres hoverboards a progressé de 57% en valeur en 2017 et devrait croître à nouveau de 32% cette année, tiré notamment par l'essor de la trottinette électrique, selon une étude publiée jeudi. Ce marché a bondi de 134 millions d'euros en 2016 à 210 millions en 2017 et devrait atteindre près de 277 millions en 2018, selon le baromètre de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité et de l'agence de prospective Smart Mobility Lab.

Une hausse de 232% pour l'électrique. En volume, on est passé de 1,28 à 1,73 millions d'engins entre 2016 et 2017 (+35%), avec une hausse de 232% pour l'électrique. "Ce chiffre d'affaires est beaucoup tiré par l'électrique", a indiqué Jean Ambert, le directeur général de Smart Mobility Lab, qui prévoit une hausse des volumes globaux de 10% cette année.

1,33 million de trottinettes mécaniques. Les EDP électriques (aussi appelés "nouveaux véhicules électriques individuels"), qui représentaient 23% des volumes en 2017 (contre 9% un an plus tôt et sans doute plus de 30% cette année), représentaient alors 61% des parts de marché en valeur. Par type de produit, il s'est vendu 1,33 million de trottinettes mécaniques en France en 2017, pour 76 millions d'euros. Les 101.819 trottinettes électriques écoulées l'an dernier valaient presque autant, 62,9 millions d'euros. Suivaient les hoverboards (292.000 unités, pour 51 millions d'euros), les gyropodes (2.400 unités, 2,5 millions) et les gyroroues (3.500 unités, 2,3 millions).

Les engins mécaniques, "de par leur historique et nombre d'unités vendues, restent le moyen le plus exploité (apprécié car très intermodal et très accessible en prix)", notent les auteurs de l'étude, qui n'ont pas de ventilation pour cette année. Un EDP mécanique vaut 80 euros en moyenne, contre 676 euros pour un EDP électrique.