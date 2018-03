Nouveau coup de théâtre pour Lanvin : Olivier Lapidus quitte ses fonctions de directeur artistique, neuf mois après avoir été nommé en remplacement de Bouchra Jarrar et quelques semaines après l'entrée du groupe chinois Fosun dans le capital de la plus ancienne maison de couture de l'Hexagone.

Il "quitte dès à présent ses fonctions de directeur artistique, et l'actuelle équipe de création Lanvin assumera temporairement la responsabilité des collections femmes", indique jeudi la maison Lanvin dans un communiqué. Le créateur français "se consacrera de nouveau pleinement à sa propre marque".

Période de transition. Le couturier a présenté seulement deux collections pour Lanvin: une première faite dans l'urgence l'été dernier, qui avait été accueillie très froidement, et une autre misant sur les couleurs vives pour l'automne-hiver 2018-2019. "Olivier a dirigé la Maison pendant une période de transition, entre deux propriétaires. Nous l'en remercions et lui souhaitons beaucoup de succès avec sa marque et dans ses projets futurs", a déclaré Joann Cheng, nouvelle directrice générale de Lanvin par intérim dont la nomination a été annoncée jeudi. Présidente de Fosun Fashion Group, elle doit assurer une période de transition au terme de laquelle un nouveau directeur général sera nommé, indique-t-on, sans plus de détails sur le calendrier.

Partager "l'esprit de Lanvin". Directeur général de Lanvin depuis 2017, Nicolas Druz devient, quant à lui, "directeur exécutif du Fosun Fashion Group, où il sera chargé de soutenir et de stimuler l'expansion commerciale du groupe en Europe". "Nous tenons à remercier chaleureusement Nicolas Druz et Olivier Lapidus d'avoir contribué à la glorieuse histoire de Lanvin. Nous voulons faire en sorte que les candidats pour les fonctions de directeur général et de directeur artistique partagent l'esprit de Lanvin", indique sa nouvelle patronne dans le communiqué.

La plus ancienne maison de couture française. Le Chinois Fosun, qui a déjà relancé avec succès en France le Club Med, a acquis courant février une part majoritaire de Lanvin avec l'idée de relancer la plus ancienne maison de couture française, en proie à d'importantes difficultés financières et à une ronde de ses directeurs artistiques. La maison avait été secouée par le départ du styliste Alber Elbaz, resté 14 ans chez Lanvin avant d'en être évincé en octobre 2015, une rupture de contrat qui avait poussé le comité d'entreprise de la société à déclencher un droit d'alerte sur la situation économique de l'entreprise. Nommée pour prendre sa suite, la couturière Bouchra Jarrar sera restée seulement seize mois en tant que directrice artistique de Lanvin.