Grève SNCF : 7 infos à connaître avant le début du mouvement

Dix-neuf Paris-Lille supprimés sur 26, un seul Bordeaux-Nantes en circulation… La journée de mardi s’annonce très compliquée sur les rails, pour la première journée de la grève perlée des cheminots, qui doit durer trois mois à raison de deux jours sur cinq. Avant cette journée particulière, tour d’horizon des questions que vous vous posez peut-être sur les conséquences de la grève.

Quand débute et se termine la grève ?

Pour la première double-journée de grève des cheminots, qui veulent préserver leur statut et protester contre la fermeture envisagée de petites lignes, entre autres revendications, les premières perturbations commencent lundi, vers 19 heures. Mais la grève se fera surtout sentir mardi et mercredi, pour se terminer jeudi 4 avril, à 8 heures. Jusqu’à fin juin, les cheminots ont prévu de faire grève deux jours sur cinq.

La grève perlée de la SNCF s'étend sur trois mois.

Combien de train vont circuler ?

Seuls un TGV sur huit et un TER et un transilien sur cinq circuleront. On trouvera aussi un Intercités sur huit. En Île-de-France, le trafic des RER s'annonce également très ralenti. Un train sur deux est prévu sur le RER A, un sur trois sur le B, un sur cinq sur le C, un sur quatre sur le D.

Comment savoir si mon train circule ?

Un réflexe à prendre pendant toute la durée de la grève : vérifier, la veille à 17 heures, l’état précis du trafic pour la journée du lendemain. Pour cela, il faut vous rendre sur le site sncf.com ou l’application SNCF (différente de oui.sncf avec laquelle vous faites vos réservations) qui va afficher les prévisions actualisées de circulation. En gare, environ 3.000 "gilets rouges" seront mobilisés par la SNCF pour aider les voyageurs.

Mon train est supprimé mais j’aimerais en prendre un autre, qui affiche "complet". En ai-je le droit ?

Si vous vous rendez sur le site oui.sncf pour regarder les trains prévus lors d’une journée de grève, vous pourrez voir que certains trains sont supprimés quand d’autres affichent "complet", sans réservation possible. Lundi soir, avec la liste des trains en circulation mardi, la SNCF a indiqué que "seules les personnes munies de billets pour ces trains" pourraient accéder aux trains.

Comment faire si mon train ne circule pas ?

Des alternatives au transport ferroviaire existent : véhicule personnel, covoiturage ou encore cars "Macron" peuvent se révéler des options pertinentes pour votre déplacement. Attention toutefois à l’avion : 25% des vols seront annulés mardi chez Air France, dont une partie du personnel fait grève pour demander une hausse de 6% des salaires.

Ma réservation sera-t-elle remboursée si mon train ne circule pas ?

Oui. Ce sera même le cas des billets Prem’s, d’ordinaire "non échangeables non remboursables". Le site oui.sncf liste les conditions de remboursement pour tous les types d’usagers.

Est-ce que je risque une sanction parce que je ne peux pas me rendre au travail ?

Non, car une grève des transports est considérée comme un cas de force majeure, indique franceinfo. Il est préférable d’avoir un justificatif qui prouve que vous avez tenté de vous y rendre, en indiquant aussi le parcours que vous utilisez d’habitude. En revanche, vous ne serez pas payé(e), sauf si vous vous arrangez avec votre employeur pour rattraper vos heures d’absence à un autre moment, ou en posant une journée de RTT. Celle-ci peut malgré tout être refusée par l’employeur, qui a le droit de vous demander de travailler à distance si les tâches le permettent.