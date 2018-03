En Occitanie, un "Tinder" de l'apprentissage va voir le jour

"Cela commence ici". Pas pour une histoire d'amour, mais bien pour un contrat en alternance. Cette semaine, la région Occitanie a dévoilé le contenu d'une nouvelle application, sorte de "Tinder" de l'apprentissage. Appelée "Anie", cette application sera disponible en mai sur Android et Apple Store.

Vers le "match". Le principe est simple : recruteurs et apprentis se retrouvent sur l'application pour élaborer leur profil et essayer de "matcher" les uns avec les autres. Un chatbot, ces programmes capables de tenir une conversation, est disponible pour accompagner les utilisateurs. Ces derniers trouveront également des informations sur l'apprentissage et des outils pour préparer leur entretien.

Encourager l'apprentissage. L'initiative peut paraître anecdotique, mais elle s'inscrit pourtant dans un contexte particulier. Le gouvernement actuel, comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, souhaite mettre l'accent sur l'apprentissage, qui permet à des jeunes de moins de 25 ans de suivre un cursus en alternance. Mais jusqu'ici, ces politiques sont restées infructueuses : seuls 7% environ des jeunes Français choisissent cette voie, contre 15% des jeunes Allemands. Une réforme en préparation prévoit notamment de porter à 30 ans l'âge maximal des apprentis.