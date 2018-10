Air France : l'intersyndicale demande à la direction de "clarifier ses intentions"

L'intersyndicale a demandé mardi à la direction de la compagnie aérienne Air France de "clarifier ses intentions", tandis que le Spaf, syndicat de pilotes non membre de l'intersyndicale, a déjà accepté la hausse générale des salaires de 4% proposée. Composée d'organisations de pilotes (SNPL et Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et du personnel au sol (CGT, FO et SUD), l'intersyndicale a rencontré le nouveau directeur général d'Air France-KLM Ben Smith et ses équipes samedi dernier "pour discuter d'un rattrapage d'inflation depuis 2012", une réunion qui a "duré 9 heures", selon un communiqué.

Des syndicats représentatifs non membres de l'intersyndicale ont aussi participé à cette rencontre, dont le Spaf, deuxième syndicat de pilotes chez Air France. La direction a proposé 2% de hausse rétroactive au 1er janvier 2018 et 2% de hausse au 1er janvier 2019, ainsi qu'une réunion en octobre 2019 pour "discuter de l'avenir", indique l'intersyndicale, confirmant les chiffres du syndicat SNPL (numéro un dans les cockpits) relayés lundi par l'AFP.

"Impossible de nous prononcer" sans cette précision. La hausse rétroactive de 2% comprend la revalorisation de 1% déjà accordée en deux fois (+0,6% en avril et +0,4% en octobre) par la direction pour l'année 2018. L'intersyndicale, qui réclamait +5,1% après plusieurs années de gel des salaires, a demandé mardi à la direction "de confirmer que les 2% versés au 1er janvier 2019 ne constituent pas une avance sur les NAO 2019 (négociations annuelles obligatoires, ndlr) mais qu'ils serviront bien à compenser l'inflation 2012-2018".

"Sans cette précision et une formulation écrite de la proposition, il nous est impossible de nous prononcer", a prévenu l'intersyndicale, en appelant la direction à "être honnête avec ses salariés et (à) clarifier ses intentions".