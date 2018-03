VIDÉOS - Quelques conseils pour le Printemps du cinéma

Le Printemps du cinéma débute dimanche et dure jusqu’à mardi. Le principe est toujours le même : 4 euros la place, partout en France. L'occasion pour le public de découvrir des gros films, comme "La ch’tite famille" de Dany Boon, "Mrs Mills" de Sophie Marceau, "Pentagon Papers", "Black Panthers" ou "50 nuances plus claires"... Mais Europe 1 vous conseille également quelques "petits films", moins connus, mais qui en valent la peine.

S'il y a un film français à rattraper, c'est "Jusqu'à la garde", de Xavier Legrand, une histoire oppressante sur un couple qui se déchire pour la garde de son fils. C'est un modèle de mise en scène, de direction d'acteur, de réalisation.

Côté film français, toujours, vous pouvez aussi rattraper "L'apparition" de Xavier Gianolli, qui avait notamment fait "Marguerite" avec Catherine Frot. Cette fois, il filme Vincent Lindon, grand reporter, chargé d'enquêter sur une jeune fille qui aurait eu une apparition de la vierge. C'est un film fort, qui questionne sur notre foi et notre rapport aux croyances.

Deux films français, donc, mais vous pouvez aussi rattraper deux films étrangers. Par exemple "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson avec Daniel D.Lewis en couturier célèbre dans le Londres des années 50, qui va nouer une relation vénéneuse avec l'une de ses petites mains couturières. Un film dérangeant.

Enfin, dernier conseil, ne manquez pas "Three Billboards", encore en salles, sur une mère qui va accuser, sur trois grands panneaux publicitaires, la police de son village de ne pas rechercher l'assassin de sa fille. Three Billboards est un film qui vous prend aux tripes et ne vous lâche pas pendant près de deux heures.