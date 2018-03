Thierry Lhermitte grand-père pour la première fois au cinéma : "Ça fait un choc"

INTERVIEW

Après avoir interprété des rôles aussi divers qu'un officier SS dans Papy fait de la résistance ou encore Popeye dans Les Bronzés, Thierry Lhermitte joue un grand-père atteint de la malade d’Alzheimer. Le film La Finale, sort en salles le 21 mars. Pour l'occasion, l'acteur était l'invité d'Un dimanche de cinéma.

"Une grenade dégoupillée". Dans le long-métrage, Roland, malade, est pris en charge par sa fille et son gendre. Un jour, le couple part pour un rendez-vous mais se retrouve bloqué. C'est donc à JB, le petit-fils, interprété par Rayane Bensetti de s'occuper de l'aïeul qu'il n'a vu que trois fois dans sa vie. Sauf qu'à ce moment précis, il doit partir pour jouer sa finale de basket. Il prend la décision d'embarquer son grand-père dans l'aventure. Dès ce moment-là, le petit-fils "a une grenade dégoupillée dans les mains et le grand-père fait n'importe quoi", décrit l'acteur.

"Un choc". A 65 ans, le comédien joue pour la première fois les grand-pères au cinéma. "Ça fait un choc. Je suis moi-même grand-père donc c'est très plausible (...) Ça fait un petit coup mais bon, c'est la vie." Le comédien a surtout cherché la crédibilité, notamment en ce qui concerne la maladie. Il a ainsi fait lire le scénario à un ami qu avait un proche malade et qui a validé le projet. "Ce qui me faisait aussi peur, c'est de voir un performance, un acteur qui joue Alzheimer. Je n'aime pas quand on voit l'acteur, même s'il joue bien", détaille Thierry Lhermitte. Le film entre dans le registre comique bien qu'il parle de maladie : "Il y a des trucs tellement dingues et tellement marrants, avant que ça devienne épouvantable, qu'on se prend des fous rires", dit-il.

"Le mieux qu'on vous propose". Ce film est aussi le premier de l'acteur cette année. Il confirme d'ailleurs vouloir se faire plus rare. "A moins de se lancer à écrire, on joue le mieux qu'on vous propose. J'ai eu la chance de faire La nouvelle vie de Paul Sneijder il y a deux ans et celui-là cette année. Avec le même sujet, si ça avait été naze, je ne l'aurais pas fait et inversement, si je n'avais pas été parrain de la recherche médicale, j'aurais quand même fait ce film."

Découvrez la bande-annonce du film :