Stéphane De Groodt : pour se faire une place, "il faut dévisser les portes !"

Avant les salles de cinéma, où il est à l'affiche en ce moment du film Le Jeu depuis mercredi, et ses chroniques savoureuses sur Canal+, Stéphane De Groodt s'est fait remarquer sur France Télévisions. Et l'humoriste a usé de tout son culot pour que cela fonctionne, comme il le raconte chez Anne Roumanoff jeudi.

"Pas vraiment de connaissance sur le système des médias français". Lorsqu'il arrive en France pour proposer ses programmes humoristiques courts, Stéphane De Groodt joue la carte de l'aplomb. Il se rend chez les producteurs sans rendez-vous, idem pour les chaînes TV. "Quand vous ne pouvez pas rentrer par la grande porte, vous rentrez par la petite, ou par la cheminée", explique-t-il, "c'est ce que j'ai fait". "J'avais juste des idées et de l'envie. (...) Comme j'étais Belge, je n'avais pas vraiment de connaissance sur le système des médias français", souligne-t-il.

L'aventure File dans ta chambre. À ce sujet, il a d'ailleurs une anecdote. "Un matin, j'ai débarqué à France Télévisions avec une cassette VHS, en disant que je voulais la montrer à quelqu'un", raconte-t-il. Stéphane De Groodt n'a rendez-vous avec personne, il insiste, on finit par le recevoir et son programme est vu par un salarié du service jeunesse du groupe. Et son culot a payé. Un mois plus tard, une boîte de production l'appelle. "Ils avaient vu mon programme et ils le trouvaient très bien", se souvient le comédien. C'est ainsi que l'aventure File dans ta chambre et que son histoire commune avec France 2 a débuté. Une leçon qu'il n'a pas manquée d'oublier : "il faut dévisser les portes, les dégonder", pour se faire une place.