Stéphane Bern : "Le patrimoine nous appartient"

INTERVIEW

Le patrimoine français souffre. Et pour l’entretenir, "les dotations de l’Etat ont fondu comme neige au soleil", souligne Stéphane Bern sur Europe 1. C’est pourquoi Emmanuel Macron lui a confié une mission sur la sauvegarde du patrimoine.

2.000 dossiers enregistrés sur une plateforme. Dans le cadre de cette mission, avec l’aide de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, il a donc mis en place une plateforme numérique permettant de signaler tout patrimoine immobilier en péril. Pas moins de 2.000 dossiers ont été enregistrés sur cette plateforme. "C’est particulièrement le patrimoine religieux qui souffre, le patrimoine castral et le petit patrimoine", explique-t-il.

"Ce n'est pas toujours à l'Etat de tout faire." Par ailleurs, Stéphane Bern a "repris une vieille idée" en organisant un "Loto Patrimoine" avec la Française des Jeux, qui aura lieu le 14 septembre. "On table sur 14 à 20" millions d’euros engrangés en faveur du patrimoine, confie Stéphane Bern qui "espère mobiliser nos compatriotes, qu’ils fassent un geste civique et citoyen en participant". "Le patrimoine nous appartient ! (…) Ce n’est pas toujours à l’Etat de tout faire, on doit être des citoyens responsables et puis, il faut arrêter de penser à ce que ça coûte. Pensons à ce que ça rapporte", clame-t-il.