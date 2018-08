Robert Redford, "l'homme du président", annonce qu'il prend sa retraite d'acteur

Le comédien américain Robert Redford en a fini avec sa carrière d'acteur, sauf coup de théâtre, a-t-il expliqué dans un entretien au magazine Entertainment Weekly publié lundi. "Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", a expliqué l'acteur de 81 ans, indiquant que The Old Man and The Gun, qui doit sortir le 28 septembre aux États-Unis, serait probablement son dernier film. Il y joue le rôle d'un repris de justice de 70 ans, évadé de prison, qui se lance dans une série de braquages.

"Je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans", a confié le comédien, qui était l'un des très rares acteurs de sa génération encore en activité. Depuis la fin des années 1970, il s'était fait rare devant la caméra, préférant s'investir dans une carrière de réalisateur. Il a réalisé neuf longs métrages, dont le premier, "Des gens comme les autres", lui a valu un Oscar de la mise en scène en 1981. Le Californien a également fondé le festival de cinéma de Sundance en 1978, devenu depuis le deuxième plus important au monde après Cannes.

"Il donnait l'impression que tout était facile". En tant qu'acteur, il n'a jamais été récompensé aux Oscars bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme L'Arnaque, Les hommes du président, Les trois jours du Condor ou Out of Africa. Il a néanmoins reçu un Oscar d'honneur en 2002 pour l'ensemble de son oeuvre.

