Quand Arnaud Ducret raconte à quoi ressemblait sa colocation avec Jérôme Commandeur

L'humoriste qui joue le coloc de Louise Bourgoin dans le film "Les dents, pipi et au lit", a raconté ses vraies années de colocation avec Jérôme Commandeur.

Dragueur, grand enfant et fêtard. Telle est la description d'Antoine, joué par Arnaud Ducret, dans le film Les dents, pipi et au lit, en salles le 28 mars. Dans le long-métrage, il accueille avec envie sa nouvelle colocataire, Jeanne, incarnée par Louise Bourgoin, mais déchante très vite quand il se rend compte qu'elle ne débarque pas seule mais avec ses deux enfants. L'humoriste et acteur, invité de l'émission Ceci dit, a raconté sa propre expérience de la colocation. Des années festives qu'il a partagées avec une figure d'Europe 1, Jérôme Commandeur.