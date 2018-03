Pour caricaturer Macron, "on ne sait pas à quoi s'accrocher"

L'homme politique est un des sujets favoris des dessinateurs de presse. En mai dernier, Emmanuel Macron a succédé à François Hollande, mais côté caricature, le trait de crayon semble difficile à tracer pour certains.

Le physique ou les actes ? Au micro d'Europe matin, Wiaz, dessinateur à L'Obs, explique que le président de la République est "difficile à cerner". Seul trait distinctif : "sa mégalomanie". "Elle est totalement invraisemblable, on a jamais vu ça depuis Napoléon", estime-t-il. Mais pour le reste, l'artiste ne cache pas ses difficultés à dessiner Emmanuel Macron et à la rendre intéressant sur le papier. "Il a un physique assez lisse et tout est de la communication. On ne sait pas vraiment à quoi s'accrocher", détaille-t-il ainsi.

Ranson, dessinateur pour Le Parisien/Aujourd’hui en France, essaye de contourner le problème. "J'essaye de caricaturer d'abord des situations et j'utilise le dessin pour les représenter", raconte l'artiste. "Une fois que j'ai réussi à dessiner Emmanuel Macron d'une façon identifiable, je me contente de recopier et de caricaturer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit". Partir des actes plutôt que du personnage, pour aboutir à une bonne caricature donc.