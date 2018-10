"Playmobil, le film" au cinéma l'été prochain en France

Après les Lego, les Playmobil arrivent sur les grands écrans : Playmobil, le film, premier long métrage inspiré de l'univers des célèbres figurines, sortira en salles en France le 7 août 2019, ont annoncé lundi ON Animation Studios et Pathé, producteur et distributeur du film, dans un communiqué. Réalisé par Lino DiSalvo, qui a longtemps travaillé chez Disney - où il a notamment supervisé l'animation de La Reine des neiges -, ce film d'animation raconte l'histoire de Marla, qui se lance à la recherche de son petit frère Charlie lorsque celui-ci disparaît dans l'univers des Playmobil.

Produit par un studio français. Marla va alors connaître une série d'aventures, rencontrant une galerie de personnages qui vont l'aider à échapper aux dangers. Fabriqué à Montréal, ce film à gros budget (75 millions de dollars) est produit par le studio français ON Animation, filiale de ON Kids & Family - basé à Paris et dirigé par Aton Soumache -, qui a produit notamment le long métrage à succès Le Petit prince.

️PLAYMOBIL: THE MOVIE ️Coming to a cinema near you in 2019! Let director @LinoD and On Animation Studios take you on an epic adventure through the PLAYMOBIL universe! #playmobilthemovie#firstlook#cinema#animation#LinoDiSalvo#onanimationstudios#playmobilpic.twitter.com/KhSMby3bSx