Mort de l'acteur italien Venantino Venantini, le dernier des "Tontons flingueurs"

L'acteur italien Venantino Venantini est mort mardi à l'âge de 88 ans, rapporte le quotidien La Repubblica.

Un fidèle de Gérard Oury et de Lautner. Le comédien, qui avait joué dans plus de 150 films, était l'un des derniers survivants du casting des Tontons flingueurs, réalisé par Georges Lautner, dans lequel il incarnait le bras droit de Lino Ventura. Il avait ensuite retrouvé Lautner pour six autres longs-métrages. Avant sa rencontre avec le réalisateur, il avait fait ses débuts dans des seconds rôles de films d'Ettore Scola et de Dino Risi.

Il avait également participé à plusieurs films avec Louis de Funès comme Le Corniaud, et La Folie des grandeurs de Gérard Oury, ou Le Grand restaurant. Sur le tournage du Corniaud, où il jouait Mickey "le bègue", un gangster poursuivant Bourvil, il avait noué une solide amitié avec De Funès, au point, raconte Le Figaro, que la star du cinéma français de l'époque avait exigé la présence de Venantini à ses côtés "comme porte-bonheur" sur les plateaux.

En 2017, rappelle Allociné, il avait été vu dans les films Vive la crise de Jean-François Davy, ou encore Maryline, de Guillaume Galienne.