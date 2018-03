Maître Gims et son nouvel album de 40 titres : "Je ne voulais pas me brider"

INTERVIEW

Attendu depuis de nombreux mois, le nouvel album de Maître Gims, Ceinture noire, est sorti vendredi. Et surprise, le disque comporte pas moins de 40 nouvelles chansons, toutes inédites.

"Je ne voulais pas me brider, avec un quatorze ou un quinze titres", explique l'artiste au micro de Bonjour la France. "Je me suis dit : 'on y va ! Ça va être un événement'", confie Maître Gims, deux ans après avoir sorti son dernier album. "Aujourd'hui, la musique se consomme d'une manière différente, très rapide. Et en même temps, j'étais très inspiré".

Vianney ? "Un garçon particulier". Au milieu de ses 40 titres, Maître Gims a multiplié les collaborations : MHD, Orelsan, Sofiane, le rappeur américain Lil Wayne ou encore Vianney. Un dernier artiste pour une collaboration plus surprenante, l'interprète de Je m'en vais officiant plutôt dans la variété française que dans le rap. "C'est moi qui suis allé vers lui. Je trouve ce garçon particulier. (...) Par moment, il a des intonations assez afro, et ça interpelle", explique l'artiste. Les deux chanteurs se retrouvent sur le morceau La même.