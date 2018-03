Maître Gims confirme le retour de Sexion d'Assaut : "On est en train de reformer le groupe, l'album s’appellera 'Le retour des rois'"

La rumeur d'un retour gonfle depuis plusieurs mois, à coup de déclarations vagues des uns et des autres. On savait que la Sexion d'Assaut, formé par Maître Gims, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams, JR O Chrome, Black M et L.I.O Pétrodollars, pensait à revenir. Dans Bonjour la France, Maître Gims confirme que le groupe prépare un nouvel album.

"On en a reparlé avec tout le monde, il y a un mois. On est en train de reformer le groupe", confie Maître Gims au micro d'Europe 1. "Il n'y a pas de date de sortie encore, mais l'album va sortir et il s’appellera Le retour des rois", annonce le rappeur. Le dernier album de Sexion d'Assaut remonte à 2012. À l'époque, L'apogée s'était écoulé à plus de 700.000 exemplaires.