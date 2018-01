La chanson la plus écoutée le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre est...

Shape of you d'Ed Sheeran. Cette chanson a été la plus écoutée en ligne dans la soirée du 31 décembre, selon le classement délivré mardi par plateforme de musique en streaming Deezer.

"I'm in love with your body". Nombre de personnes ont eu beau se déhancher sur Despacito, le morceau qui a dépassé les quatre milliards de vues sur YouTube en octobre dernier, la chanson du duo latino n'apparaît qu'à la cinquième place du top 10 dévoilé par Deezer mais elle apparaît également à la huitième place avec le remix de Justin Bieber.

Et c'est bien le tube d'Ed Sheeran, déjà signalé comme le titre le plus écouté sur Spotify en septembre, qui arrive en tête du classement des chansons les plus écoutées le 31 décembre 2017.

Camila Cabello prend la deuxième place. À la deuxième place, on découvre Havana le tube du premier album solo de Camila Cabello suivi par le duo formé par Ofenbach et Nick Waterhouse pour interpréter Katchi.

L'indétrônable "Bonne année !". Quant aux chansons qui ont le plus souvent retenti entre 23h55 et 00h05, on trouve sans surprises le mythique Bonne année ! Le compte à rebours officiel du jour de l’an de la Bande à Michel. L'entraînant 24K Magic de Bruno Mars s'est octroyé la deuxième place tandis que le remix de Kung de la chanson This Girl complète le podium. Le désormais classique Happy de Pharrell Williams a également été beaucoup écouté pour le passage à 2018, tout comme My Way de Calvin Harris qui arrive à la cinquième place.