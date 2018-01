H&M crée la polémique avec une photo à connotation raciste

Polémique pour le géant de l'habillement H&M. Tout commence dimanche, lorsqu'une internaute, la blogueuse et mannequin "grande taille" Stephanie Yeboah, poste sur son compte Twitter une capture d'écran du site marchand, dans sa version anglaise. On y voit un petit garçon noir posé avec un sweat-shirt vert à capuche, avec pour inscription : "Coolest monkey in the jungle". Traduction : "Le singe le plus cool de la jungle".

Colère des internautes. "Vous ne savez pas que traiter une personne noire de singe a une connotation raciste ?", s'est indignée Stephanie Yeboah. Son tweet a déjà été partagé plusieurs milliers de fois, notamment par des internautes qui demandent maintenant à H&M de s'expliquer dans les plus brefs délais sur ce choix. Lundi matin à 8h30, l'enseigne n'avait toujours pas réagi officiellement.

"N'est-ce pas triste quand une entreprise mondiale comme H&M doit à la fois: 1/ avoir recourt au racisme pour vendre un produit. 2/ Ne même pas s'en rendre compte. N'ont-ils pas des chefs de services qui participent à des réunions hebdomadaires sur la manière de vendre un produit ? Ou est-ce pour se faire de la publicité ?", s'interroge un homme sur Twitter. "Je ne peux pas imaginer que pas une seule personne sur la longue liste de ceux qui doivent approuver ce genre de choses ne s'est rendue compte que ce n'était pas une très bonne idée. Si c'est arrivé, cela veut dire que H&M a de plus gros problèmes que celui-là. Si personne dans leur équipe ne peut être sensible à ce type de problèmes", s'indigne une autre internaute.

La mannequin interpellée sur Twitter. Depuis, la mannequin noire a expliqué sur Twitter recevoir de nombreux messages "d'hommes blancs" lui expliquant qu'il ne s'agissait en rien d'un acte raciste. "Pour quelqu'un qui a été traité de singe à de nombreuses reprises par des personnes blanches (à la fois en face et en ligne), c'est totalement inacceptable", rétorque Stephanie Yeboah, toujours sur son compte Twitter. "De plus, si vous êtes blancs, vous n'avez absolument aucun droit pour dire aux personnes noires ce qu'elles devraient ou non trouver raciste. Ce n'est pas parce que vous n'expérimentez pas vous-mêmes le racisme que ça n'existe pas", argumente-t-elle.

