Francis Lalanne va intégrer la réserve de la Gendarmerie nationale : "C'est un acte patriotique"

ÊTES-VOUS PRÊTS À JOUER LE JEU ?

Invité chez Laurence Boccolini pour son site Internet banquesechanges.com, qui prône un système non-monétaire, Francis Lalanne a fait une confession. Le chanteur a en effet annoncé qu'il allait "rentrer dans la réserve nationale de la Gendarmerie, avec le grade de chef d'escadron", à partir de janvier 2019.

"C'est comme si je devais quelque chose à mon pays". Un choix bien loin de ses idées de jeunesse. "Quand j'avais 20 ans, j'étais objecteur de conscience, donc j'ai refusé de faire mon service militaire", raconte-t-il. "Avec le temps et le recul que te donne l'âge, je me suis rendu compte que je n'avais pas donné à mon pays quelque chose, (…) c'est comme si je lui devais quelque chose."

>> Êtes-vous prêts à jouer le jeu ? Tous les jours de 16h à 17h avec Laurence Boccolini. Retrouvez le replay de l’émission ici

"Une semaine par mois". Selon Francis Lalanne, il s'agit là d'"un acte patriotique". "J'ai réfléchi à comment je pouvais faire une sorte de service national tardif, et un général, que j'aime beaucoup, m'a dit : 'Mais pourquoi tu ne rentrerais pas dans la réserve nationale de la Gendarmerie ?'", détaille l'interprète d'On se retrouvera. Et Francis Lalanne compte bien renforcer les unités actives de la Gendarmerie avec sérieux, "une semaine par mois", fait-il savoir.