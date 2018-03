Eugène Delacroix au Louvre : une exposition éblouissante

Une grande rétrospective est consacrée au génie de la peinture romantique du 19e siècle, Eugène Delacroix. Du jamais vu depuis la dernière exposition sur lui, au musée du Louvre en 1963, pour le centenaire de sa mort. 200 peintures, dessins et carnets sont exposés jusqu'au 23 juillet. Notre journaliste Diane Shenouda a pu découvrir l'exposition en avant-première.

Delacroix peintre et voyageur. C'est une rétrospective éblouissante d'Eugène Delacroix que propose le Louvre. Elle montre toutes les facettes du peintre, qui était non seulement un génie de la peinture, mais aussi un écrivain. Dans l'exposition, on retrouve aussi son journal intime, ses lettres à son amie Georges Sand ou encore ses carnets de jeunesse.

Mais d'abord, bien sûr, ses peintures et dessins. Au total, 200 œuvres qui viennent du monde entier dont ses plus grands chefs-d'œuvre, comme La liberté guidant le peuple. Ce qui est frappant chez Delacroix, c'est son génie de la couleur, son audace, la liberté et la sensualité qui se dégagent de ses tableaux.

Cette rétrospective est aussi une bonne manière de découvrir le Delacroix voyageur, par exemple au Maroc. Il passera aussi par Alger et c'est comme ça, qu'en rentrant à Paris, il va peindre Femmes d'Alger dans leur appartement, l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, qui va inspirer Cézanne, Matisse ou encore Picasso.

>> Exposition Delacroix (1798-1863), du 29 mars 2018 au 23 juillet 2018, au Musée du Louvre à Paris