Des fans de Gainsbourg fêtent son 90e anniversaire devant chez lui

Des fans de Serge Gainsbourg se sont rassemblés lundi devant son ancien domicile à Paris pour fêter le 90e anniversaire du chanteur. La foule de ces fidèles a entonné plusieurs airs de ce maître de la chanson française, mort en 1991."On est là tout simplement pour ce grand monsieur, Serge Gainsbourg, qui a tellement fait pour la musique en France", a déclaré à l'AFP Billy Obam, qui fut son choriste sur la chanson You're Under Arrest (1987).

"Boire un verre à sa santé". "C'est important parce que tous les gens, tous les fans, tous les amis et même la rue de Verneuil... Il était quand même très connu et ça continue. Les gens aiment bien, voilà, se réunir et surtout boire un verre à sa santé", a dit Jean-Pierre Prioul, un proche.

L'hôtel particulier de Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, qui appartient toujours à la famille, reste à l'intérieur tel qu'il était à la disparition de l'auteur-compositeur. Sa façade est ornée de graffitis.

Vendredi, la matinale d'Europe 1 revenait sur les multiples styles et la carrière de Serge Gainsbourg :