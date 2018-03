Comment Jean Teulé a eu l'idée de son nouveau roman

INTERVIEW

C'est lors d'un déplacement en train à la Foire du livre de Brive, en 2016, que Jean Teulé a entendu parler pour la première fois de ce curieux fait divers. L'histoire vraie, d'une épidémie de "manie dansante" à Strasbourg, au 16e siècle.

"Un type vient me voir, c'était Julien Bisson, le rédacteur en chef de Lire, et me de demande si j'ai déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg", se souvient l'écrivain dans Bonjour la France. Ce voyage en train, vers la Foire du livre de Brive, est connu du milieu pour son côté "festif" et alcoolisé. "Je regarde ses yeux brillants et je me dis : 'c'est vraiment lui le mec le plus bourré du train'", ironise Jean Teulé. Finalement, le soir même, le romancier repense à cette histoire et se penche sur ce fait divers : une épidémie qui a gagné la ville de Strasbourg, provoquant la mort de près de 2.000 personnes en plusieurs semaines. Une histoire qu'il a donc adaptée dans son nouveau roman : Entrez dans la danse.