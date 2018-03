Canal + : le tournage de la série adaptée de "Vernon Subutex" a commencé

L'adaptation de Vernon Subutex entre dans sa phase de tournage. Canal + a annoncé lundi que le tournage de la série adaptée du roman de Virginie Despentes avait débuté et devait durer jusqu'au 23 juin. Cathy Verney, la réalisatrice, devra fournir à la chaîne cryptée neuf épisodes de trente minutes prévus pour être diffusés courant 2018, donc vraisemblablement au second semestre. Les scènes seront tournées à Paris, Cannes et Barcelone, annonce la production.

Avec Romain Duris et Céline Sallette. Annoncé au casting de la série depuis début octobre, Romain Duris, qui tiendra le rôle-titre, sera entouré de Florence Thomassin, Philippe Rebbot et Céline Sallette. Invitée d'Europe 1 le 1er décembre, la comédienne avait confirmé sa participation à la série au micro de Patrick Cohen.

Première adaptation en série. Vernon Subutex raconte l'histoire d'un ancien disquaire à la rue, qui va vivre en marge et faire la connaissance de tout un tas de personnages. Le dernier tome de cette trilogie est sorti en le 24 mai dernier. C'est la première fois qu'un roman de Virginie Despentes est transposé pour la télévision, alors que quatre de ses livres ont déjà été adaptés au cinéma.