Votre voiture pourra bientôt vous prévenir quand le feu changera de couleur

La plupart des automobilistes en ont déjà fait l'expérience au moins une fois. Un feu rouge qui parait interminable. Vous attendez, longtemps. Puis vous vous faites klaxonner parce que vous avez relâché votre attention quelques secondes, et qu'il vient de passer au vert. Dans sa chronique du jour, Anicet Mbida nous présente un innovation qui pourrait mettre fin à ce type de situation. Et à bien d'autres.

Il s’agit d’une technologie qui prévient quand le feu va passer au vert (pour rester un minimum de temps arrêté) ou au rouge. On n’aura plus besoin d’accélérer comme un fou si le feu passe à l’orange pile devant nous. Ou, au contraire, de piler pour être sûr de bien le respecter. En fait, la voiture et les feux vont communiquer. Avec cette technologie, 200 mètres avant l’intersection, on reçoit un message sur le tableau de bord avec un compte à rebours (pour savoir dans combien de temps le feu va changer de couleur). Et à côté, le message vous indique la vitesse à laquelle il faut rouler pour éviter de s’arrêter… si c’est possible.

L'un des objectifs principaux est de rendre la conduite plus fluide, et donc de réduire la pollution en évitant les grosses accélérations et les redémarrages intempestifs (quand le moteur s’arrête par exemple).

L'option sera-t-elle réservée aux voitures haut de gamme ?

Non, justement. Jusqu’ici, le système ne fonctionnait que sur les grosses Audi, Cadillac ou BMW… et uniquement dans une vingtaine de villes aux États-Unis. Mais il arrive en Europe et devient abordable. Seat vient, par exemple, de le présenter sur sa dernière compacte (du milieu de gamme). L’objectif n’est pas uniquement de communiquer avec les feux, mais avec toute l’infrastructure routière. Donc la voiture pourra aussi recevoir des alertes en cas de travaux, d’accidents ou de bouchons, en temps réel, directement sur le tableau de bord.

C’est ce qu’on appelle "le V2I", le "Véhicule To Infrastructure", la communication directe entre les voitures et les gestionnaires de la route. Et c’est un véritable enjeu pour la sécurité. Aujourd’hui, tout fonctionne en 4G. Mais on va beaucoup en reparler avec la 5G, car c’est la seule technologie qui permet de gérer des millions de voitures, de feux rouges et de panneaux de signalisation en temps réel.