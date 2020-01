Un nouvel appareil permet de rafraîchir vos boissons en quelques secondes

Vous connaissiez le micro-ondes pour réchauffer vos aliments ? Voici maintenant un appareil similaire, sauf qu'il refroidit les boissons trop chaudes ! Cet appareil s'adresse surtout aux plus pressés, ceux qui ont oublié de mettre le rosé ou les canettes au frigo mais qui veulent boire frais tout de suite. Désormais, ils pourront les mettre dans cet appareil qui ressemble à un chauffe-biberon géant. Après une courte attente de 50 secondes, une canette ressort à 2 ou 3°C, donc à une température parfaite pour être savourée fraîche.

Pour une bouteille de champagne, c'est un peu plus long : environ 5 minutes. Mais au moins, on ne l’oubliera plus dans le congélateur… avant de la récupérer complètement gelée ! Le fonctionnement est assez simple : il s'agit de faire tourner un liquide froid à toute vitesse tout autour de la bouteille. Avec les échanges de chaleur, elle refroidit très vite.

Remplacer, à terme, les mini-bars

C’est en fait la même astuce que certains utilisent pour rafraîchir les bières dans un seau. Sauf que là, c’est encore plus rapide et totalement intégré. Surtout, c’est l’eau qui tourne autour de la bouteille. La canette n’est pas secouée. Donc quand on l’ouvre, elle ne risque pas de nous gicler à la figure.

La startup Matrix Industries est à l'origine de cet appareil, qui ne vise pas uniquement les plus pressés de l’apéro. Son objectif est de remplacer, à terme, les mini-bars. On stockerait les boissons à température ambiante et on les rafraîchirait uniquement quand on veut boire. Ce sera beaucoup plus économique qu’un petit frigo allumé 24 heures sur 24.

Et côté prix ? L'appareil est beaucoup plus cher qu’un micro-ondes : 300 euros. Il sera disponible cet été, pile au moment où on aura envie de boissons bien fraîches.