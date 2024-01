Twitch, plateforme de streaming de jeux d'Amazon, supprime 500 emplois

"Je regrette de devoir annoncer que nous prenons la décision douloureuse de réduire les effectifs de Twitch d'un peu plus de 500 personnes", a déclaré Dan Clancy, PDG de Twitch, dans un courrier transmis mercredi aux salariés, et publié dans un article sur le blog de l'entreprise. Il s'agit, selon plusieurs médias, d'un tiers des effectifs de la plateforme de jeux en ligne.

Ces suppressions d'emplois, dont l'agence Bloomberg avait initialement fait état, sont annoncées au moment où Twitch connaît un exode de hauts dirigeants. Sa maison mère Amazon, qui avait racheté la plateforme en 2014 pour environ 842 millions de dollars, a annoncé l'année dernière des suppression d'emplois à venir d'une ampleur inédite pour le groupe.

La plateforme de streaming la plus importante du monde

Depuis, la plateforme de jeux en ligne a connu des difficultés. Elle a même récemment annoncé qu'elle cesserait son activité en Corée du Sud, où elle avait pourtant établi une forte présence parmi les joueurs, à partir de février, en raison de coûts de réseau internet trop élevés.

"Au cours de la dernière année, nous avons travaillé pour bâtir une entreprise plus durable (...), nous avons réduit les coûts et pris de nombreuses décisions pour être plus efficaces", a encore écrit Dan Clancy dans sa lettre aux salariés. Avant de déplorer que "malheureusement, malgré ces efforts, il (soit) devenu évident que [leur] organisation est encore bien plus grande que ce qui serait nécessaire compte tenu de la taille de [l'] entreprise".

Twitch se présente comme la plus importante plateforme mondiale de streaming sur la thématique du jeu vidéo, avec plus de 31 millions de visiteurs en moyenne par jour.

Coupes au sein de Prime et MGM

Au total, Amazon avait annoncé la suppression de 27.000 postes, et avait précisé, en mars que Twitch faisait partie des activités ciblées. Dans ce cadre, Amazon a également annoncé mercredi la suppression de "plusieurs centaines de postes", sans plus de précision, dans sa division Prime Video et au sein du mythique studio hollywoodien MGM, racheté pour 8,45 milliards de dollars en 2021.

"Il s'agit d'une décision difficile que ni mon équipe de direction ni moi-même ne prenons à la légère", a écrit le chef du divertissement de la société Mike Hopkins dans un courriel adressé mercredi au personnel et publié par des médias américains.

"Aujourd'hui, nous commencerons à contacter les collègues touchés par ces suppressions de postes. Les notifications seront envoyées sous peu", un processus qui devrait s'achever, à l'échelle mondiale, à la fin de la semaine, est-il précisé.

Le groupe avait recruté à tour de bras pendant la pandémie de Covid-19 pour répondre à l'explosion de la demande, doublant ainsi ses effectifs mondiaux entre début 2020 et début 2022. Amazon est loin d'être la seule entreprise de la tech à avoir licencié l'an passé, puisque l'ensemble du secteur a connu une vague de suppressions de postes.