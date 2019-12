Trois outils numériques pour des voyages sur-mesure

Les vacances de Noël approchent et peut-être avez-vous prévu de partir en France ou à l'étranger. Certains iront le Routard ou le Lonely Planet à la main, à l'ancienne. Mais d'autres misent plutôt sur leur smartphone pour organiser leur voyage. L'équipe de La France Bouge, sur Europe 1, est allée à la recherche d'outils numériques pour remplacer toutes les agences de tourisme et les guides papier. En voici trois :

My Triplan : s'appuyer sur l'expérience des habitants

Et si vous faisiez confiance à ceux qui connaissent le mieux l'endroit où vous êtes en villégiature : ceux qui y vivent vraiment ? Bastien Pailloux, Toulousain, a eu l'idée de Mytriplan en 2013. "Je suis parti au Mexique et en arrivant dans le pays, les Mexicains ont tenu à me faire visiter des lieux qui ne sont pas forcément touristiques et correspondaient beaucoup plus à mes attentes en tant que voyageur", raconte-t-il au micro de La France Bouge. "Cela s'est reproduit en 2014 en Inde. Je me suis dis que quel que soit le pays, les habitants l'aiment et ont envie de le faire partager."

Mytriplan est un site Internet qui transforme donc les habitants d'une ville en agents de voyage personnels. "On essaie de comprendre vos attentes et on vous trouve un habitant qui partage les mêmes centres d'intérêts que vous pour vous aider à trouver les bonnes activités", explique Bastien Pailloux. Le guide conseille mais n'est pas forcément physiquement là pour faire le guide avec les touristes. Pour l'instant, 130 locaux de 35 pays sont inscrits sur cet outil. "On est sur une phase de développement, où on revoit l'intégralité du site internet pour être en mesure d'accueillir beaucoup plus de demandes", précise son fondateur, qui s'est formé au code pour commencer son activité.

Escapad : vivre une expérience immersive

Pour certains, entre le dépliant de l'office du tourisme, le guide et Tripadvisor, planifier un parcours de visite prend un temps fou. Lambert Bouley a donc pensé à eux en cofondant Escapad, une application smartphone de guide numérique. Celle-ci, disponible en français et en anglais, géolocalise l'utilisateur et lui propose plusieurs types de parcours culturels et touristiques, élaborés par des professionnels.

"Concrètement, c'est basé sur une carte du lieu. Cela permet de se repérer avec tous les points d'intérêt du parcours. Dans le Marais par exemple, cette application fait passer dans les petites ruelles qu'on ne connaît pas forcément. Dès qu'on arrive près d'un point d'intérêt on a du texte, des photos, des vidéos, de l'audio. C'est une expérience immersive", explique le jeune homme.

Pour tester sa trouvaille, il l'a mise entre les mains des premiers utilisateurs. "On est allés à la rencontre des touristes de tous âges et on leur a donné le téléphone avec l'application pour voir ce qu'ils en pensaient." Désormais, Lambert Bouley est en discussion avec des éditeurs papier pour les faire contribuer à Escapad. Une première levée de fonds doit également être organisée début 2020.

Very Road Trip : l'assistant de voyage jusque dans les endroits reculés

Au départ, Jean-Baptiste Bonicel comptait faire de la location de combi Volkswagen. Finalement, il est devenu président fondateur de Very Road Trip, un assistant de voyage intelligent qui guide les utilisateurs d'un point A à un point B. Mais attention, rien à voir avec ViaMichelin. "L'outil s'adapte à la personnalité des voyageurs", précise Jean-Baptiste Bonicel. "On renseigne son point de départ et son point d'arrivée, puis des critères classiques comme l'appétence pour telle sorte d'activité, culturelle ou sportive, ou si l'on est une personne à mobilité réduite."

Ensuite, Very Road Trip doit intégrer au fur et à mesure de plus en plus de données pour coller aux attentes de chacun et proposer des points d'intérêt. Pour déterminer ceux-ci, "on utilise des bases de données qui existent" mais chaque utilisateur, particuliers, collectivités ou professionnels du tourisme, peut contribuer à ajouter un endroit. Ce qui fonctionne notamment pour les lieux les plus reculés. Pour se financer, Escapad "va intégrer la possibilité de réserver" avec un principe de "commissions" sur les réservations. et on aura des commissions dessus. L'application sera sur le marché en mars prochain.