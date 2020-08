Technologies : pourquoi Elon Musk a-t-il implanté une puce connectée dans le cerveau d'un cochon ?

Digne d'une expérience de science-fiction, le projet finira-t-il par redonner la mobilité aux personnes paralysées ? La start-up d'Elon Musk, Neuralink, a implanté une puce connectée dans le cerveau d'un cochon cobaye, en vue de fabriquer une version pour les humains. Gertrude, le cochon en question, a donc une puce dans la tête depuis deux mois, de 23 mm de diamètre et de 8 mm d'épaisseur.

Des scientifiques sceptiques

Relié à un ordinateur par Bluetooth, le petit implant envoie à la machine les signaux neurologiques du porc. Ainsi, quand Gertrude marche sur un tapis roulant, ou pose son groin dans sa mangeoire, l'ordinateur peut prédire à tout instant où se trouvent chacun des membres du cochon. En se basant sur ces résultats, Elon Musk assure qu'il pourrait transposer l'expérience chez l'être humain pour redonner de la mobilité aux personnes paraplégiques. En cas de lésion à la moelle épinière, l'idée serait d'implanter une deuxième puce à l'endroit de la blessure. Et grâce à l'interface avec l'ordinateur, on pourrait alors contourner les circuits de transmission endommagés, et théoriquement faire remarcher les paralytiques.

Mais cette guérison miraculeuse laisse les scientifiques très sceptiques. Aucun calendrier n'est annoncé pour les essais sur l'être humain, et l'opération est perçue par certains comme un coup de com'. Selon ses détracteurs, le fantasque milliardaire chercherait de la publicité pour recruter 10.000 personnes au sein de Neuralink.