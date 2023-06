Salon VivaTech : intelligences artificielles, discussion avec Van Gogh... Les innovations à ne pas rater

VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, s'est ouvert mercredi à Paris avec une profusion de robots et voitures intelligentes. Plusieurs milliers de visiteurs professionnels se pressaient dans les allées pour apercevoir des nouveautés présentées par des start-up et de grandes entreprises soucieuses de moderniser leur image.

Sur le stand de La Poste, un écran analyse par exemple la posture des personnes qui soulèvent un colis, pour repérer les mauvais gestes, affichés en rouge. Et un exosquelette électrique, qui s'enfile comme un sac à dos, aide à soulever des charges lourdes. La réalité augmentée est aussi en vogue, avec les écrans de la société américaine Zero10, qui permettent d'essayer virtuellement des vêtements.

Posez vos questions à Van Gogh

Mais c'est l'intelligence artificielle (IA) générative, popularisée par ChatGPT, qui attire tous les regards, à l'image d'un Van Gogh réaliste, entrainé sur mille lettres rédigées par le peintre, prêt à répondre à toutes les questions. Développé par la société Jumbo Mana, avec le Musée d'Orsay et un expert de l'artiste, cette IA imagine des phrases qu'il aurait pu dire, avec un petit accent hollandais, et sans hallucinations, promet son patron Christophe Renaudineau. "Le but, c'est vraiment de faire de la médiation culturelle. C'est vraiment Vincent qui va prendre la parole au début, qui va vous emmener vers son univers et après vous pouvez commencer à lui poser n'importe quel type de questions jusqu'à vraiment avoir un échange le plus naturel possible, comme si vous parliez un vieil ami", indique-t-il au micro d'Europe 1.

Un "air-scooter"

L'IA se glisse aussi dans le premier prototype de voiture, bourrée de capteurs, présenté par la Software République, alliance emmenées par Renault avec Dassault, Orange, Thalès ou STMicroelectronics. Des capteurs insérés sous le volant et dans la ceinture surveillent les battements de cœur et le souffle du conducteur. "Si vous avez une crise cardiaque, la voiture peut se ranger sur le bas-côté, appeler les secours, et même communiquer des éléments sur votre santé", a expliqué Frédérique Le Grevès, vice-présidente de STMicroelectronics. Les nouvelles voitures Renault pourraient intégrer ces innovations à partir de 2027-2028, selon son directeur général Luca de Meo.

Et puis il y a cet Ovni dévoilé, en avant-première, par l'inventeur français Franky Zapata. "On appelle ça un 'air-scooter'. C'est l'aboutissement de 45 ans de travail, de passion de l'aviation et de l'innovation. Je dirais que ça ressemble à un oeuf volant. On a 12 rotors et quatre propulseurs thermiques et huit propulseurs électriques qui nous permettent, selon la règlementation américaine ultra-light, de voler plus de deux heures", développe-t-il. Les premiers essais de cet engin sont prévus dans quelques semaines.