RS : relever les challenges de l’industrie

RS, anciennement RS Components, se spécialise dans la conception, construction et maintenance d’équipements et installations industrielles. Forte d’un réseau logistique international lui permettant de garantir des livraisons rapides et efficaces pour simplifier la vie de ses clients, la plateforme s’adresse à tous les profils, des artisans aux grands comptes. Innovation, expertise et longévité font partie des piliers de la marque, qui continue de se réinventer pour s’adapter à notre monde en mouvement.

Accompagner les entreprises

Semi-conducteurs, interconnexion, électromécanique, automatisation et contrôle, test et mesure, outils et consommables… Le champ d’intervention de RS est vaste, et l’excellence opérationnelle est sa priorité. Plus qu’un distributeur, RS se place en partenaire des entreprises pour leurs projets industriels.

L’humain et la recherche d’efficacité sont clés. Ils jalonnent les relations avec les partenaires, les fournisseurs, les clients… Au-delà de la transaction pure, c’est là que se trouve le sens du service.

Côté pratique, RS se différencie en proposant, en plus des basiques, une gamme complète de services et de solutions digitales, pour satisfaire clients et fabricants de manière optimale. Par ailleurs, des partenariats avec plus de 130 fabricants permettent à RS de proposer les dernières innovations technologiques au meilleur prix.

Innover pour un avenir plus durable

Notre monde évolue et nous devons le suivre, sans pour autant oublier les engagements RSE essentiels à un avenir plus durable. Ainsi, RS s’engage via le plan d’action "ESG 2030 : pour un monde meilleur". Comme l’explique Lindsley Ruth, CEO de RS Group, c’est là "l’opportunité de tirer parti de notre envergure mondiale, de nos produits et services de qualité et de notre offre différenciée pour devenir plus forts, favoriser la durabilité et améliorer la qualité de vie."

Cela passe par une démarche d’innovation participative globale. Solutions e-business, solutions d’inventaire ou de maintenance… L’innovation est au cœur des processus pour orienter le secteur industriel vers un monde plus responsable.

RS s’est engagé à atteindre l’objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans ses activités mondiales et d’ici 2050 dans l’ensemble de sa chaîne de valeur.

RS, un groupe international qui se développe en France

Le groupe RS est présent dans 32 pays et compte 1,2 millions de clients dans le monde. La marque emploie plus de 7 500 collaborateurs. L’ancrage territorial est un élément incontournable de la stratégie.

Concernant le déploiement de RS en France, Laurent Bouchez, responsable support des ventes, indique : "nous avons à cœur d’entretenir les liens tissés au fil des années, mais aussi de construire de nouveaux partenariats, avec les acteurs du bassin Beauvaisien et de ses alentours."

Ainsi, RS s’engage en intégrant à sa gamme des produits provenant de l’industrie locale. Par ailleurs, le groupe soutient des initiatives autour de la robotique, notamment via des dons matériels. RS soutient aussi les écoles qui participent à la Coupe de France de Robotique et au domaine de la compétition automobile.