Pour limiter les fautes de frappe, le clavier AZERTY s'offre un lifting

Il va bientôt falloir changer nos habitudes informatiques : l’Association française de normalisation (Afnor), l’organisme qui définit les normes des objets que nous utilisons, a dévoilé, après trois ans de réflexion, deux nouveaux claviers, deux nouvelles organisations des touches pour être précis. Sur demande du ministère de la Culture, l'Afnor a consulté des spécialistes français et internationaux de l'informatique, des fabricants, des scientifiques et des citoyens pour finalement aboutir à une nouvelle norme, joliment baptisée NF Z71-300.

Le besoin de changer l'organisation des touches des claviers français peut ne pas sembler évident de prime abord. Mais le constat fait par l'Afnor est très sévère. Dans un rapport, elle estime ainsi qu’il est "presque impossible d’écrire en français correctement avec un clavier commercialisé en France". Il faut savoir que le clavier AZERTY tel qu’on le connaît est un héritage du 19ème siècle. Il a été conçu pour les machines à écrire, de façon à ce que les marteaux des caractères ne se bloquent pas les uns les autres. La conséquence, c’est que les lettres les plus courantes se sont retrouvées très éloignées.

Un AZERTY amélioré

Pour rendre les claviers d'ordinateur plus adaptés aux usages modernes et faire moins de fautes de frappe, l'Afnor a donc bâti deux nouveaux modèles. Le premier est un AZERTY amélioré, identique à 93% à celui que l'on utilise aujourd'hui. Sur celui-là, les 26 lettres de l’alphabet restent à leur place, idem pour les chiffres.

Ce qui change, ce sont les caractères spéciaux, ceux qu’on active en combinant des touches : le arobase et le hashtag sont placés à gauche du 1, le A accent grave remplace l’esperluette sur le 1, le E accent circonflexe fait son apparition sur le 4, pareil pour le O E dans l’O, placé sur le O, etc. Ce sont des changements à la marge qui ne devraient pas trop nous déboussoler.

Le BÉPO, modèle plus ergonomique

En revanche, le second modèle de clavier est plus exotique. Le BÉPO, comme il s’appelle, existe déjà depuis 2003 mais n’est quasiment pas utilisé. Pourtant, l’Afnor estime qu'il propose "la disposition la plus ergonomique et efficace possible pour la saisie du français, d’autres langues européennes basées sur l’alphabet latin, mais aussi pour la programmation".

Comme son nom l’indique, les premières touches de ce clavier sont b, é, p, o, puis… "è" et… le point d’exclamation ! Sur ce clavier, les lettres les plus courantes sont regroupées au milieu avec les symboles de ponctuation. Ça fatigue moins les doigts quand on écrit mais quand on n’a pas l’habitude, c’est troublant. La nouvelle norme sera publiée en septembre et les fabricants pourront commencer à commercialiser ces deux nouveaux claviers dans la foulée.