Pour Bill Gates, ces dix innovations vont changer le monde

La technologie peut-elle changer le monde ? C'est en tout cas ce que croit fermement Bill Gates. L'emblématique fondateur de Microsoft a été invité par le MIT Technology Review à dresser une liste de dix innovations susceptibles, selon lui, d'améliorer les conditions de vie des sept milliards d'être humains qui peuplent la Terre. Petite précision : il ne s'agit pas d'inventions créées par Bill Gates. Avec cette liste, il chercher à mettre en lumière et à pousser des initiatives afin qu'elles se démocratisent le plus vite possible.

Une vraie liste à la Prévert

Il y a de tout dans la liste assemblée par Bill Gates. Évidemment, l'informaticien de génie s'attarde un peu sur des technologies pures, comme l’intelligence artificielle. De plus en plus présente dans nos vies, elle sera capable, à terme, selon le milliardaire, de faire office d'assistant personnel pour tout le monde. Bill Gates est persuadé que l'on pourra discuter avec l'IA comme avec un humain et ainsi se soulager de certaines tâches du quotidien. Le geek de 63 ans s'intéresse aussi de près aux réacteurs nucléaires miniatures. Actuellement en développement, ils seraient moins coûteux et moins risqués pour l’environnement.

Mais Bill Gates mise aussi sur des inventions plus étonnantes pour sauver la planète. Il liste ainsi le bœuf artificiel fabriqué en laboratoire à base de plantes et qu'il envisage comme une solution à la crise alimentaire mondiale (l'élevage de bœuf pour l'alimentation est extrêmement coûteux pour l'environnement). L'ancien patron de Microsoft suit également avec attention les travaux d'ingénieurs américains, canadiens et suisses qui planchent sur des machines capables de capturer et d'assainir le dioxyde de carbone. Mais là, on est déjà un peu dans de la science-fiction…

La santé, tropisme de Bill Gates

Le réel intérêt de la liste de Bill Gates est ailleurs. Le milliardaire, qui consacre désormais tout son temps à sa fondation caritative fondée avec sa femme Melinda, mise beaucoup sur les inventions liées à la santé. Pour lui, la technologie doit jouer un rôle préventif. À ce titre, il met notamment en avant une technique, inventée par un chercheur de l'université de Stanford et permettant, grâce à des analyses ADN poussées, de repérer les bébés prématurés avec une simple prise de sang chez la femme enceinte. Pour une dizaine d'euros, ce test permettrait de réduire drastiquement la mortalité des bébés nés avant le terme de la grossesse.

Bill Gates s’enthousiasme aussi pour une pilule expérimentale, bourrée de nanotechnologies, qui, une fois ingérée, permettrait de mieux déceler et analyser l'entéropathie environnementale, une inflammation chroniques de l’intestin très répandue dans les pays pauvres, notamment chez les enfants. Difficile à traiter, cette maladie, qui entraîne malnutrition, anémie et retard de croissance, doit aujourd'hui faire l'objet d'une prévention accrue. C'est tout l'objet du travail de Guillermo Tearney, pathologiste et ingénieur au Massachusetts General Hospital (MGH) de Boston, que soutient ouvertement Bill Gates.

Le milliardaire place également beaucoup d’espoir dans le développement d’un vaccin personnalisé contre le cancer. Cette innovation part du principe de base du cancer : chaque tumeur est différente et chaque système immunitaire répond différemment à l'attaque des cellules cancéreuses. Alors, pour éradiquer ce fléau, des chercheurs ont imaginé un vaccin intelligent, capable de stimuler les défenses immunitaires propres à chaque malade et ainsi lutter plus efficacement contre le cancer.

Améliorer des objets du quotidien

Tout cela peut paraître bien lointain toutefois et c'est pourquoi Bill Gates liste également des inventions qui font déjà partie de notre quotidien. Ainsi va des montres connectées. En se tournant encore plus vers la santé, notamment avec un électrocardiogramme embarqué, elles pourraient, selon lui, sauver des millions de vie.

Moins sexy mais tout aussi utile : Bill Gates rêve de démocratiser, d’ici deux ans, les toilettes sans égout, là encore pour améliorer l’hygiène dans les pays pauvres, l'un des combats de la fondation Bill & Melinda Gates. Il existe aujourd’hui des systèmes de traitement des excréments, avec des bactéries ou par incinération. Mais pour que ce soit efficace, il faut passer à la production à grande échelle. Nul doute qu'avec sa fortune amassée durant sa riche carrière (avec 85 milliards d'euros sur son compte, il est toujours le deuxième homme le plus riche du monde), Bill Gates saura aider au développement de toutes ces technologies.