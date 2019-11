Pirelli lance des pneus capables de vous alerter sur l'état de la chaussée en temps réel

Avec l’automne, les feuilles mortes et la pluie, gare au risque d’aquaplaning en voiture ! Mais désormais, certains pneus sont capables de prévenir de l’état de la chaussée. Il était temps, car s’il existe des panneaux "Attention chaussée glissante" ou "Risque de verglas", on ne sait jamais vraiment où se situe le risque précisément.

C’est pourquoi la marque Pirelli vient de présenter un pneu avec des capteurs qui analysent les conditions d’adhérence en temps réel. Ainsi, la voiture est capable d’anticiper les glissades en pilotant mieux l’ABS, l’antipatinage et le contrôle de stabilité. Le système se veut également altruiste. Il ne servira pas qu’à ceux qui pourront se le payer. Il préviendra aussi tous les autres véhicules qu’à cet endroit précis, il y a un risque d’aquaplaning, de verglas ou tout simplement qu’il y a de l’huile sur la chaussée.

Prévenir l'ensemble des usagers

Pour ce faire, le système va utiliser la 5G, la nouvelle génération de réseau cellulaire. Soit la voiture en est équipée et le conducteur recevra l’information directement sur son ordinateur de bord. Soit elle ne l’est pas, et l’information arrivera par Internet sur son GPS ou sur des applications comme Waze ou Google Maps, ce qui toutefois prendra un peu plus de temps. On vous dira alors : "Attention, plaque d’huile ou risque d’aquaplaning à 200 mètres."

Avec la 5G, la transmission ne prendra que quelques microsecondes. Donc la voiture qui suit juste derrière aura le temps de déclencher ses aides à la conduite pour ne pas glisser. C’est une des nouveautés qu’apportera la 5G : permettre aux voitures de prévenir directement l’infrastructure routière de ce qu’il se passe : bouchons, ralentissements, accidents, mais aussi de l’état de la chaussée.