Nike présente des chaussures connectées auto-laçantes

La chaussure du futur devra-t-elle être rechargée comme un smartphone ? C'est ce que semble penser Nike qui a présenté mardi à New York sa première chaussure auto-laçante, connectée et rechargeable. Baptisée Adapt BB, cette basket est reliée à une application pour smartphone qui permet de gérer le niveau de serrage. Elle sera le premier modèle vraiment grand public de chaussure auto-laçante, même si un modèle à plus de 700 euros existait déjà.

Batterie intégrée. Destinée aux sportifs et aux athlètes, cette chaussure connectée est dotée de nombreuses technologies. Elle sera principalement capable de se lacer et de se desserrer toute seule grâce aux nombreux contrôles présents dans l'application pour smartphone qui sera accessible sur iPhone et Android. À tout moment lors d'une course, le sportif pourra donc ajuster le serrage de sa chaussure. Pour cela, les Adapt BB sont équipées d'une batterie qui se recharge sans fil en plaçant les chaussures sur un tapis prévu à cet effet. Nike ne donne en revanche aucune information sur l'autonomie de cette batterie.

Pas de capteur d'activité. Pour donner une impression de modernité et de design à ses nouvelles chaussures, Nike leur également intégré deux LED sur le côté dont la couleur peut également être personnalisée depuis l'application. De manière plus surprenante, la marque n'a pas ajouté de capteurs de mesure de l'activité dans ses chaussures. Il n'est donc pas possible de retrouver ses statistiques de course directement dans l'application. Toutes ces technologies ont par ailleurs un prix, élevé, puisque Nike commercialisera le modèle mi-février pour 350 euros.