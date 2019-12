Moto : des casques nouvelle génération bientôt sur le marché

Pour les motards, la règle est simple : dès qu’un casque prend un choc, il est nécessaire de le changer car il perd une partie de ses propriétés en absorbant le coup. Mais une nouvelle génération de casques est en train de voir le jour, avec un rembourrage plus performant. Ils seront plus résistants mais surtout, réutilisables.

La mousse traditionnelle, une sorte de polystyrène, se tasse lorsque le casque subit un choc. Elle ne reprend pas sa forme originelle et le casque perd donc en efficacité. Sur les nouveaux casques, le rembourrage a été remplacé par une structure en échafaudage, comparable à celle de la tour Eiffel, en microlattice. Cela lui permet de reprendre sa forme après un impact. Changer de casque n'est alors obligatoire que s’il est vraiment cassé.

Plus efficaces et plus confortables

Cette nouvelle technologie, mise au point par les laboratoires HRL aux États-Unis, permet aussi de mieux absorber le choc, avec 27% d’énergie supplémentaire absorbée. Sa structure est creuse, ce qui laisse circuler l’air et ne retient pas l’humidité, rendant le casque plus confortable.

L'équipementier de sport VICIS est le premier a avoir pris une licence auprès du laboratoire afin d'utiliser le nouveau matériau pour ses casques de football américain. L'arrivée de ces nouveaux casques sur le marché de la moto pourrait toutefois prendre du temps car elle risque de bouleverser le modèle économique actuel dans le secteur, qui s'appuie sur un rachat régulier de l'équipement.