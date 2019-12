La "couette diplomate" peut-elle ramener la paix au sein des couples ?

C'est souvent un vrai combat au sein des couples : quand l'un des deux (ou les deux) passe son (ou leur) temps à s'enrouler dans la couette. Comment y remédier ? Le fabricant de lits et de matelas Simba vient d'inventer la "couette diplomate", qui garantit à chacun la même surface de couette toute la nuit, et ce malgré les mouvements. Il sera donc plus difficile de se faire piquer la couette dans ces conditions.

Comment cela fonctionne-t-il ? Il faut un lit avec une couette spéciale extra large, puisqu'une partie va être cachée et rangée à l’intérieur du sommier. Des capteurs vont ensuite détecter le moment où on tire sur la couette pour laisser s’en dérouler une partie depuis l'intérieur du sommier. Enfin, quand il sent qu'il y a trop de mou, il va ramener la couette dans l’autre sens pour que tout le monde ait exactement la même surface.

Quid des coups de chaud ?

En principe, il n'y a pas de risque de se faire écraser par la couette, attachée des deux côtés. Normalement, le système s’arrange pour que la couette ne soit jamais tendue. Il va toujours laisser suffisamment de mou pour que cela reste confortable. Mais je vois un plus gros problème : si on a trop chaud et qu’on veut enlever un peu couverture ou dormir avec une jambe en dehors, cela se complique.

C’est pour ça que le système est testé actuellement par des couples en Angleterre. Et l'objectif de cette expérimentation, c’est justement de savoir où mettre des ouvertures, à partir de quand tirer sur la couette, etc. S’ils arrivent à faire quelque chose d’efficace, cela peut faire un carton. Car avec le ronflement, c'est là le plus gros problème de la nuit en couple.