La capsule Dragon de SpaceX a amerri sans accroc dans l'océan Atlantique

La nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX a amerri vendredi avec succès dans l'océan Atlantique après plus de six jours dans l'espace, terminant sa mission de démonstration pour la Nasa en vue de la reprise des vols habités américains.

Lancée samedi dernier du centre spatial Kennedy en Floride, Dragon s'était amarrée dimanche à la Station spatiale internationale, avant de s'en détacher tôt vendredi. Les images en direct de la Nasa ont montré l'ouverture sans accroc des parachutes, avec un amerrissage à 8h45 (14h45 heures françaises), à l'heure exacte prévue, à environ 370 km des côtes de Floride. "Dragon est revenue sur la planète Terre, elle est de retour à la maison", a annoncé la commentatrice de SpaceX dans la retransmission en direct. "Bon amerrissage de Dragon confirmé!" a tweeté le compte de SpaceX.

