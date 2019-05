Facebook lance une offensive contre des figures extrémistes "dangereuses"

Facebook a lancé jeudi une nouvelle offensive contre des promoteurs de discours extrémistes, violents, antisémites, racistes ou complotistes, dont les célèbres figures américaines Louis Farrakhan, leader de l'organisation "Nation of Islam", et Alex Jones, fondateur du site "Infowars".

"Le processus d’évaluation de possibles infractions est très poussé"

"Nous avons toujours interdit les individus ou organisations qui promeuvent ou se livrent à la violence et la haine, quelle que soit l'idéologie", a indiqué l'entreprise, qui a supprimé définitivement comptes et contenus liés à six personnalités et au site "Infowars", estimant qu'ils entraient dans sa catégorie "individus et organismes dangereux". Ces décisions sont valables aussi pour sa filiale Instagram.

Le réseau social, comme les autres plateformes internet, est très souvent accusé de ne pas expurger assez vite les publications problématiques ou choquantes. La tuerie en mars dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, perpétrée par un suprémaciste blanc, avait de nouveau mis le sujet sur le devant de la scène. Le tireur avait diffusé l'attaque en direct sur Facebook.

"Le processus d'évaluation de possibles infractions (aux règles d'utilisation du réseau social, NDLR) est très poussé et c'est ce qui nous a conduit à décider de supprimer ces comptes aujourd'hui" jeudi, a ajouté une porte-parole dans un courriel à l'AFP.

Une vidéo de soutien tournée par Snoop Dog

Louis Farrakhan, 85 ans, est à la tête de "Nation of Islam", fondée en 1930. Ses membres sont reconnaissables à leur traditionnel noeud-papillon, et connus pour des prises de position violentes, régulièrement antisémites ou homophobes. "Hitler était un très grand homme", a-t-il dit en 1984 lors d'une interview, selon le Southern Poverty Law Center, spécialisé dans l'étude des groupes extrémistes. Le célèbre rappeur Snoop Dogg a diffusé - sur Instagram - deux vidéos de soutien à Louis Farrakhan, insultant abondamment Facebook en des termes orduriers.

Alex Jones, 45 ans, est un célèbre complotiste d'extrême droite, fondateur du site "Infowars", prompt à diffuser théories du complot et autres infox. Il est notamment connu pour avoir prétendu que la fusillade dans l'école primaire Sandy Hook en 2012, qui avait fait 26 morts dont 20 enfants, était une mise en scène. Il ne sera désormais plus possible de partager les vidéos d'"Infowars", sinon dans le but de les condamner, a précisé le réseau social.

Alex Jones et "Infowars" avaient déjà fait l'objet d'interdictions, temporaires pour certaines, de la plupart des plateformes internet l'été dernier, dont Facebook, Twitter, YouTube (Google)...