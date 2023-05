Elon Musk nomme Linda Yaccarino à la tête de Twitter

Elon Musk a annoncé vendredi avoir nommé Linda Yaccarino, jusque-là responsable de la publicité au sein du groupe NBCUniversal, comme nouvelle patronne de Twitter, six mois après avoir racheté le réseau social dont il va néanmoins garder le contrôle. "Je suis ravi d'accueillir Linda Yaccarino comme nouvelle directrice générale de Twitter!", a-t-il déclaré sur sa plateforme, où il a le compte le plus suivi. "Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies".

"Président exécutif du conseil d'administration"

L'actionnaire majoritaire de Twitter avait déjà fait savoir la veille qu'il avait embauché une femme pour diriger l'entreprise, précisant qu'il allait devenir "président exécutif du conseil d'administration et directeur de la technologie, pour superviser les produits, les logiciels et les activités". Plus tôt vendredi, NBCUniversal a publié un communiqué indiquant que Linda Yaccarino avait démissionné de son poste.

Lors de ses douze années au sein de cette filiale du câblo-opérateur Comcast, elle a contribué à unifier l'ensemble des médias du groupe au sein d'une même plateforme publicitaire afin de simplifier l'offre aux annonceurs. Elle a également œuvré pour améliorer les indicateurs d'efficacité publicitaire. Forte d'une carrière de plus de 30 ans dans la publicité télévisée (elle est également passée par le groupe Turner), elle devrait apporter au réseau social de l'expérience, mais aussi un carnet d'adresses fourni, à l'heure où Twitter souffre d'un désengagement des annonceurs.

Depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, en octobre, beaucoup se sont désengagés, échaudés par la gestion à la hussarde, imprévisible, du bouillant milliardaire, ainsi que par des incertitudes sur la modération des contenus. Il a notamment licencié plus de deux tiers des employés, laissé revenir des personnalités controversées qui avaient été bannies du réseau et bouleversé le système d'authentification des comptes. Le patron de Tesla et SpaceX avait fait un sondage en décembre pour demander aux utilisateurs de la plateforme s'il devait ou non céder le site. Quelque 17 millions d'entre-eux s'étaient prononcés, dont 57% favorables à son départ.

"J'ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme"

Après quelques tergiversations, il avait insinué que ce résultat était le fruit d'une armée de comptes automatisés, Elon Musk avait fini par tweeter qu'il prévoyait de partir dès qu'il aurait "trouvé quelqu'un d'assez fou" pour lui succéder. "J'ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l'appli à tout faire", a-t-il déclaré vendredi.

Le milliardaire a rebaptisé la société "X Corp" le mois dernier. Il évoque régulièrement son projet nébuleux de faire de Twitter une application multi-facettes, avec des services financiers, comme WeChat en Chine. Linda Yaccarino l'a interviewé il y a quelques semaines lors d'une conférence sur le marketing à Miami. Interrogé sur la situation au sein de Twitter depuis l'acquisition, il a répondu : "ça se passe bien... C'est divertissant... C'est un désastre parfois".