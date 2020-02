En 2025, tous les lave-linge devront avoir un filtre anti-plastiques

Vous l'ignorez peut-être, mais en lançant vos machines, vous polluez non seulement avec vos lessives mais également avec vos vêtements. Polyester, acrylique, élasthanne… la plupart des tissus contiennent des fibres synthétiques et, à chaque cycle de lavage, ce sont 700.000 fibres microscopiques qui partent avec les eaux usées. Ces particules de plastique sont trop petites pour être filtrées dans les usines de traitement. Il reste donc à inventer un filtre assez fin, intégré au lave-linge. Lundi matin, la secrétaire d'Etat Brune Poirson a lancé un avertissement aux fabricants, qui étaient reçus au ministère de la Transition écologique et solidaire : ils devront être prêts en 2025.

"Il y a des solutions qui ont émergé", mais...

C'est une première mondiale : la loi française stipule que d'ici cinq ans, chaque lave-linge, particulier ou professionnel (comme dans les pressings), devra être doté d'un filtre. "C'est très difficile, ça demande des changements de comportements, des changements technologiques mais nous n'avons pas le choix, il faut le faire", a expliqué la secrétaire d’Etat. "Il y a des solutions qui ont émergé, certains ont pensé à des filtres portables... À ce stade-là, elles restent extrêmement embryonnaires donc l'enjeu est de les porter à l'échelle, de façon à en réduire les coûts et à s’assurer qu'elles soient parfaitement efficaces."

Et pour stimuler la dizaine de fabricants d'électroménager européen présents au ministère, Brune Poirson a également lancé une sorte un concours qui récompensera ceux qui auront trouvé, avant 2025, le filtre miracle.