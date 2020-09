Contre les inondations, un système de vérins pour protéger les parkings souterrains

Le Gard a subi ce weekend de violentes intempéries qui ont engendré des inondations dans le département. Un épisode de crues qui en rappelle bien d'autres ces dernières années et qui risque de s'intensifier. L'innovation en matière de lutte anti-inondations est donc toujours plus au cœur de l'actualité. Des architectes danois ont d'ailleurs peut-être trouvé une solution pour sauver les parkings souterrains des crues.

Parking flottant en cas de crue

Avec le dérèglement climatique et la montée des cours d’eau, de plus en plus de villes travaillent sur des "cités-éponges", c’est-à-dire qui drainent l’eau vers des réservoirs en sous-sol pour limiter l’effet des crues. Problème : cela conduit, en général, à sacrifier les parkings souterrains.

Mais les architectes danois de "Third Nature" ont eu une idée toute simple : installer des parkings flottants sur ces réservoirs en sous-sol, avec un jardin au-dessus. Si bien que 99% du temps, on ne verra au niveau du sol qu’un jardin classique avec un parking souterrain. Mais en cas de crue, comme toute la structure est flottante, elle va remonter, sortir du sol, pour laisser l’eau s’accumuler dans le réservoir en dessous. Le parking ne sera donc jamais inondé, il va se transformer en parking extérieur.

Poussée d'Archimède

L’eau d’une crue est effectivement suffisante pour soulever tout un parking souterrain : c’est le principe d’Archimède. Avec la pression, l’eau va pousser toute la structure comme si c’était un piston hydraulique. Puis le parking va redescendre, tout doucement, le temps que les égouts arrivent à absorber le surplus d’eau. Il redeviendra souterrain et ses portes pourront à nouveau ouvrir.

Le projet s’appelle Pop-Up. Un concept avait été présenté il y a 2 ans, mais maintenant qu’ils ont réglé les problèmes d’entrée et sortie des voitures, un premier parking de 200 places va être construit à Copenhague. Il est suivi de près par des villes du monde entier, car il a l’avantage d’exploiter le sous-sol, un aspect critique en ville où on manque énormément d’espace.