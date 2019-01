CES 2019 : Uber présente son premier prototype de drone taxi

DEPUIS LE CES

Pas à pas, Uber avance vers les drones taxi… Le service de VTC, qui prévoit de lancer ses premiers drones taxis commerciaux dès 2023 aux États-Unis, a profité du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas pour présenter son premier prototype de drone taxi. Réalisé par le spécialiste de l’aéronautique Bell, il est équipe de six hélices et peut embarquer de quatre à cinq passagers. De premiers tests ont déjà été réalisés et d’autres sont à venir.

Un appareil complètement autonome. Pour les débuts du projet, les drones volant d’Uber seront gérés par un pilote, mais à terme le service espère les rendre totalement autonomes. Pour cela, le modèle de Bell a été pensé pour pouvoir voler seul, y compris en cas de problème. Si l’une des six hélices de l’appareil tombe en panne, le vol se poursuit normalement avec les cinq autres. Pour lui permettre d’opérer dans les villes, il a également été pensé comme un hélicoptère pour décoller et atterrir à la verticale.

Plusieurs constructeur sur le coup. Uber Elevate, filiale d’Uber dédiée aux projets de drones, travaille actuellement avec plusieurs partenaires pour construire des prototypes de drones taxi capables d’embarquer des passagers. Le modèle développé par Bell est cependant le premier à être présenté au grand public. Et le service de VTC ne veut pas traîner… Il prévoit de proposer un service de drones commercialement à partir de 2023 à Los Angeles et Dallas ainsi que dans une troisième ville, hors des États-Unis, qui n’a pas encore été annoncée.