CES 2019 : "La maison connectée, c'est l'avenir"

INTERVIEW

Deuxième délégation étrangère représentée au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas derrière la Chine, la France s'illustre sur le marché des nouvelles technologies. Parmi les 420 entreprises françaises présentes lors de cette édition 2019, il y a notamment Netatmo, qui produit des objets connectés pour la maison. "La maison connectée, c'est l'avenir", assure Fred Potter, le patron de Netatmo, au micro de Matthieu Noël sur Europe 1. "La maison connectée est plus économique, plus sûre et plus confortable."

Plus économique, car elle permet de limiter ses dépenses énergétiques, par exemple en coupant la chaudière lorsqu'elle est inoccupée. Plus confortable, car elle permet de bénéficier d'une "température plus constante" et d'une "meilleure qualité d'air", par exemple. Et enfin plus sûre "parce que vous allez être averti de ce qu'il s'y passe, y compris lorsque vous n'y êtes pas".

Une sonnette connectée, produit phare de Netatmo. Plus de sécurité, voilà justement ce qu'apporte le produit phare présenté par Netatmo cet année à Las Vegas, une sonnette connectée. Il s'agit d'un "petit appareil qui remplace le bouton qui est devant votre porte sur lequel les visiteurs sonnent", explique Fred Potter.

Lorsqu'un visiteur va appuyer dessus, celui-ci va "non seulement faire sonner la sonnette mais va aussi vous envoyer une notification sur votre smartphone". Ainsi, en cas d'absence, ce système permet à l'utilisateur de voir les visiteurs à sa porte, "de leur parler et éventuellement de donner des instructions à un livreur", par exemple.

Le CES, un moment clé. Si cette nouveauté "ne sera commercialisée qu'à partir de cet été", il est essentiel pour Netatmo de la présenter lors de ce CES : "On a un rythme de présentation des produits calé sur le CES. (...) L’idée est de présenter à nos clients distributeurs du monde entier les nouveautés pour qu’elles soient bien dans les rayons au moment de la période phare des fêtes de Noël de l’an prochain."